Chiara Leone gewinnt mit dem Schweizer Frauenteam EM-Bronze

Das Schweizer Frauenteam hat an der EM in Osijek in Kroatien die Bronzemedaille im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber-Gewehr gewonnen.

Das Trio mit der Fricker Olympiasiegerin Chiara Leone sowie den Schwestern Emely und Vivien Jäggi muss sich mit 1761,0 Punkten lediglich Deutschland und Polen geschlagen geben.