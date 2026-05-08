Chiara Leone gewinnt mit dem Schweizer Frauenteam EM-Bronze

Chiara Leone gewinnt mit dem Schweizer Frauenteam EM-Bronze08.05.2026 Brennpunkt
Das Schweizer Frauenteam hat an der EM in Osijek in Kroatien die Bronzemedaille im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber-Gewehr gewonnen.
Das Trio mit der Fricker Olympiasiegerin Chiara Leone sowie den Schwestern Emely und Vivien Jäggi muss sich mit 1761,0 Punkten lediglich Deutschland und Polen geschlagen geben.
Das Schweizer Frauenteam hat an der EM in Osijek in Kroatien die Bronzemedaille im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber-Gewehr gewonnen.
Das Trio mit der Fricker Olympiasiegerin Chiara Leone sowie den Schwestern Emely und Vivien Jäggi muss sich mit 1761,0 Punkten lediglich Deutschland und Polen geschlagen geben.
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