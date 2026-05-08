Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Chiara Leone gewinnt mit dem Schweizer Frauenteam EM-Bronze

  08.05.2026 Brennpunkt
Freuen sich über Bronze: Emely und Vivien Jäggi und in der Mitte Chiara Leone. Screenshot SRF
Freuen sich über Bronze: Emely und Vivien Jäggi und in der Mitte Chiara Leone. Screenshot SRF

Das Schweizer Frauenteam hat an der EM in Osijek in Kroatien die Bronzemedaille im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber-Gewehr gewonnen. 
Das Trio mit der Fricker Olympiasiegerin Chiara Leone sowie den Schwestern Emely und Vivien Jäggi muss sich mit 1761,0 Punkten lediglich Deutschland und Polen geschlagen geben.

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote