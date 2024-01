Chiara Leone gewinnt in Kairo ihre erste Weltcup-Medaille

Die Fricker Profi-Schützin Chiara Leone knüpft nahtlos an die erfolgreiche Saison 2023 an, als sie gleich fünffache Weltmeisterin wurde. Am Weltcup in Kairo gewinnt sie Silber. Neben Leone konnten sich zwei weitere Schweizerinnen für den Final in der Königsdisziplin Gewehr 50m Dreistellung qualifizieren.

Chiara Leone zeigte im Final eine sehr konstante und starke Leistung, lag kniend auf Rang 2, war Vierte liegend und musste sich am Ende stehend einzig der britischen Top-Schützin Seonaid McIntosh geschlagen geben, die an diesem Tag permanent führend war. Für Leone ist es ihre erste Weltcup-Medaille überhaupt. «Ich bin müde, aber glücklich – und darf stolz auf mich sein», so Leone unmittelbar nach dem Wettkampf.

Sensationell war auch die Leistung der erst 15-jährigen Emely Jäggi, welche in Kairo ihren ersten Weltcup mit der Elite bestreitet. Die Solothurnerin lag nach liegend auf Rang sieben. Stehend stellte sie ihr enormes Potential unter Beweis, holte langsam aber stetig auf und lieferte sich am Ende einen Zweikampf um Bronze mit Europameisterin Jenny Stene (NOR): Im alles entscheidenden Schuss behielt sie die Nerven, erzielte eine 10.6 – Stene 9.8 – und sicherte sich so Bronze. Nina Christen wurde Achte. Die drei Schützinnen sorgten so für eine insgesamt herausragende Schweizer Teamleistung und mit der dreifachen Finalqualifikation für einen Moment für die Schiesssport-Geschichtsbüher.

Mit dem Luftgewehr verpasste Chiara Leone trotz starker Leistung, den Einzug in den Final knapp (Rang 13). Die Frickerin lieferte mit 631.3 Punkten einen beeindruckenden Wettkampf. Das Fehlen der hohen 10er am Ende kostete sie einen Platz unter den Top 8. Audrey Gogniat kämpfte nach einem schwierigen Start und konnte trotz späterer Steigerung den großen Rückstand nicht mehr aufholen. Emely Jäggi beeindruckte bei ihrem ersten Elite-Weltcup mit einem hervorragenden Einstand (628.1 Punkte). Nina Christen blieb mit 626.8 Punkten unter ihren Möglichkeiten. Vivien Jäggi erreichte 623.3 Punkte. Jeanette Duestad aus Norwegen dominierte den Wettkampf mit 633.9 Punkten.

Die Resultate verdeutlichen die steigende Leistungsdichte im internationalen Damen-Luftgewehr. Daniel Burger, Head Coach, betonte die neue Wettkampfdynamik: «Mit 632.3 Punkten war heute ein Rekordergebnis nötig, um ins Finale zu kommen. Selbst 630.0 Punkte reichten nur für Platz 22. Das zeigt die enorme Entwicklung in dieser Disziplin.» (mgt/sir)