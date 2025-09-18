Chenaux siegt

Schiessen: Feldstich-Final: In Möhlin fand kürzlich der Feldstich-Final statt. Dieser Anlass kann als Schweizermeisterschaft des Feldschiessens bezeichnet werden. Vom Schiessverein Gansingen hatten sich drei Schützen für diesen prestigeträchtigen Anlass qualifiziert: Luca Moser bei den Junioren, Claude Chenaux in der Kategorie D (Stgw 57 und Karabiner) und Andi Erdin in der Kategorie E (Stgw 90). In der Kategorie E zeigte Andi Erdin eine gute Leistung, für den Finaleinzug reichte es aber knapp nicht, doch mit dem 30. Schlussrang von insgesamt 123 Teilnehmenden darf er sehr zufrieden sein. Besser lief es für Claude Chenaux (Kategorie D) und Luca Moser (Junioren), die sich beide für den Final qualifizieren konnten. Luca Moser erreichte den ausgezeichneten 9. Schlussrang. Claude Chenaux siegte sogar in seiner Kategorie. (mgt)