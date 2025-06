CEO neu Aktionär der Erne-Gruppe

Giuseppe Santagada ist seit 2024 CEO der Erne-Gruppe. Nun wird er auch Teilhaber. Damit will die Gründerfamilie die unternehmerische Kontinuität und nachhaltige Entwicklung des Unternehmens sicherstellen.

Die Inhaber der Erne-Gruppe wollen mit diesem Schritt ein klares Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des Familienunternehmens setzen. Wie es in der Medienmitteilung heisst, «übernimmt Santagada als Minderheitsaktionär unternehmerische Verantwortung und wird Teilhaber der Unternehmensgruppe.» «Die Zusammenarbeit mit Giuseppe Santagada verläuft seit dem ersten Tag partnerschaftlich, engagiert und auf Augenhöhe. Mit seinem unternehmerischen Weitblick und seiner langjährigen Führungserfahrung trägt er entscheidend dazu bei, die Erne-Gruppe strategisch weiterzuentwickeln. Die Aufnahme als Minderheitsaktionär ist Ausdruck unseres gegenseitigen Vertrauens und unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden, Kunden, Partnern und der Familie,» werden VR-Präsident Daniel Erne und Vize Christoph Erne in der Mitteilung zitiert. Erich Erne, Vertreter der dritten Generation, ergänzt: «Die Entscheidung, Giuseppe Santagada, als erfahrener CEO in Familien- und internationalen Unternehmen die Verantwortung des Gruppen-CEO von Erne zu übertragen, war ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen. Dass er nun auch als Teilhaber zusätzliche unternehmerische Verantwortung übernimmt, freut uns als Familie sehr und stärkt die nachhaltige Ausrichtung der Erne-Gruppe.»

Mit diesem Schritt werde der Weg der strategischen Weiterentwicklung konsequent fortgesetzt.

Die Erne-Gruppe wurde 1906 in Laufenburg gegründet. Sie ist ein führender Bau- und Immobiliendienstleister mit Aktivitäten in der Schweiz, Deutschland und Luxemburg. Das Familienunternehmen befindet sich in vierter Generation im Besitz der Gründerfamilie. Entlang der gesamten Bauwertschöpfungskette zeichnet sie sich mit einem hohen Eigenfertigungsgrad aus – von der Rohstoffgewinnung über Planung und Realisierung bis hin zu Rückbau, Entsorgung und Wiederverwendung. Am Hauptsitz in Laufenburg sowie an weiteren Standorten in der Schweiz und in Deutschland beschäftigt die Unternehmensgruppe über 1’200 Mitarbeitende.

Giuseppe Santagada ist seit Januar 2024 CEO der Erne-Gruppe. In seiner Funktion verantwortet er die strategische Ausrichtung und operative Führung von zehn Tochtergesellschaften, darunter Erne AG Bauunternehmung, Erne AG Holzbau, Erne GmbH, Husner AG Holzbau, Erne Immo AG, Ernefant AG, Gebrüder Meier AG Rohrleitungsbau, Kies + Beton Münchwilen AG sowie weiteren Beteiligungen der Erne Holding AG. (mgt/nfz)