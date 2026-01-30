Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

CelloFellos spielen «Global Grooves»

  30.01.2026 Rheinfelden
Bryan Cheng (links) und Leonard Disselhorst gastieren in Rheinfelden. Foto: zVg
Bryan Cheng (links) und Leonard Disselhorst gastieren in Rheinfelden. Foto: zVg

KlassikSterne Rheinfelden

Am Sonntag, 15. März, gastieren die CelloFellos im Rahmen der KlassikSterne Rheinfelden um 19 Uhr im Musiksaal der Kurbrunnen-Anlage. Die beiden Cellisten Leonard Disselhorst und Bryan Cheng eint ihr Wunsch nach Überwindung der Grenzen traditioneller ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote