CelloFellos spielen «Global Grooves»

KlassikSterne Rheinfelden

Am Sonntag, 15. März, gastieren die CelloFellos im Rahmen der KlassikSterne Rheinfelden um 19 Uhr im Musiksaal der Kurbrunnen-Anlage. Die beiden Cellisten Leonard Disselhorst und Bryan Cheng eint ihr Wunsch nach Überwindung der Grenzen traditioneller klassischer Literatur; nach langjährigen Konzerterfahrungen und nationalen und internationalen Tourneen als Solo- und Kammermusiker haben sie daher im Jahr 2020 beschlossen, zukünftig auch als Duo zusammenzuarbeiten. Als CelloFellos tauchen sie ein in die Welten von Jazz, Tango, Folk und anderen Genres. Alle Stücke sind Arrangements aus eigener Hand. Mit ihrem Programm «Global Grooves» spannen sie dabei einen Bogen von traditionellen rumänischen Volkstänzen über Ragtime und Swing bis hin zu neu komponiertem zeitgenössischen Pop. Die CelloFellos treten bei renommierten Festivals wie dem Heidelberger Frühling, dem Beethovenfest Bonn und Lavaux Classic (Schweiz) auf und bespielen Konzertsäle wie den Tonali-Saal in Hamburg oder den Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie.

Bei der vom «Hochrhein Musikfestival» ins Leben gerufenen Konzertreihe KlassikSterne Rheinfelden glänzen die Stars. Denn seit der Saison 2010/11 holen die Künstlerische Leiterin Sol Gabetta und der Kulturmanager Christoph Müller hochkarätige Klassikstars nach Rheinfelden, um dem Publikum ein breites und vielfältiges Programm bieten zu können. Wenn das Cello tanzt, swingt und erzählt, beginnt die Klangreise der CelloFellos. (mgt)

www.klassiksterne-rheinfelden.com