CD-Taufe des Gesangsduos Smeijl

Gipf-Oberfrickerinnen erobern Musikbühne

Am vergangenen Mittwoch fand bei wunderbarer Abendstimmung ein besonderer musikalischer Anlass beim «Häselihuus» in Gipf-Oberfrick statt: die CD-Taufe von «Jetzt oder Nie» des Gesangsduos «Smeijl». Während der Veranstaltung führte «Smeijl» die über 60 Zuhörer durch eine Auswahl ihrer Lieder und die Hits der neuen CD. Die gefühlvollen Darbietungen berührten das Publikum und bei fetzigeren Liedern wurden alle mitgerissen. Immer wieder erzähltlen sie persönliche Anekdoten und die Inspirationen hinter den Songs, was die Verbindung zum Publikum noch vertiefte. «Smeijl», das sind zwei leidenschaftliche Sängerinnen aus Gipf-Oberfrick. Svenja Gfeller und Melina Zwahlen singen seit Jugendchorzeiten. Nicht nur ihre Stimmen harmonieren wunderbar, auch zwischenmenschlich haben sie sich gefunden und gehen seit 2020 gemeinsam als «Smeijl» ihren musikalischen Weg. Neben Liedern, die sie von bekannten Künstlern interpretieren, schreiben sie viele eigene, die Geschichten von Freundschaft, Liebe und dem Alltag erzählen. Das Highlight des Abends war die eigentliche Taufe ihrer ersten CD «Jetzt oder Nie». Emotional berührt teilten Melina und Svenja dem Publikum die Bedeutung des Albums für sie mit und bedankten sich herzlich bei allen Sponsoren und Gönnern, die die Entstehung dieser CD erst ermöglicht hatten. Zum Song «Genial» wurde mit Sekt angestossen und alle Zuschauer zum Apéro eingeladen.

«Smeijl» sind bereits wieder am Chriesifest» in Gipf-Oberfrick, am 5. Juli, zu erleben. (mgt)

www.smeijl.ch