Casafair wählt neues Co-Präsidium

Casafair Nordwestschweiz ist der Verband der fairen und verantwortungsvollen Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer. An der Mitgliederversammlung vom 3. April wurden Katja Reichen und Chaim Howald neu als Co-Präsidium gewählt. Die beiden treten damit die Nachfolge von Esther Maag an, die 2023 zurückgetreten war. Zuletzt war das Präsidium deshalb vakant. Reichen ist Mediatorin mit langjähriger Erfahrung in Mediation und Partizipationsprozessen bei Sisu Partizipation & Mediation GmbH. Sie ist auch Mitglied des Zentralvorstands von Casafair Schweiz. Howald ist Nanowissenschaftler und Schadstoffexperte. Er leitet ein KMU im Bereich der Umwelt- und Schadstoffanalytik in Basel und Bern. Beide sind bereits seit geraumer Zeit Mitglieder des Vorstands der Casafair Sektion Nordwestschweiz.

Im Co-Präsidium wollen die beiden die gute Arbeit der Sektion weiter unterstützen und ihr mehr Sichtbarkeit geben. Das erste Jahr ihres Präsidiums stellen sie unter das Motto «Fair erneuern». Zu diesem Thema sind ab Juni auch verschiedene öffentliche Veranstaltungen geplant. Am 2. Juni findet im Rahmen der «grüne Gebäude Woche / Basel blüht auf» ein Dialog zu technischen, rechtlichen und finanziellen Aspekten von Sonnenschutz und Sonnenenergie in der neuen Scheune der Merian Gärten statt. Am 17. Juni «Lust auf Lehm!?» – ein praxisorientierter Anlass zu modernem Lehmbau im Laufental.

Neben Wahlen und Ausblick auf das neue Vereinsjahr wurde den rund 75 anwesenden Mitgliedern ein Rückblick auf die Tätigkeiten 2024 geboten. Das vergangene Jahr war geprägt von der politischen Arbeit. In einer Arbeitsgruppe zum Basler Wohnschutz konnten in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung, wichtige Beiträge zur anstehenden Überarbeitung der Wohnschutzverordnung geleistet werden. Auch im Zusammenhang mit der angekündigten Solaroffensive konnte Casafair NWCH eine wichtige Scharnierfunktion zwischen verschiedenen Interessensgruppen und der Verwaltung wahrnehmen. (mgt)