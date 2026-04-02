Carole Schreiber ist «Geräte-Champion»

Für die 36 Turnerinnen und Turner des Geräteturnens Schupfart stand kürzlich der vereinsinterne Wettkampf «Tierstein-Cup» auf dem Programm. Einige Turnerinnen und Turner der Riege hatten im Januar bereits ...

«Tierstein-Cup» des Geräteturnens Schupfart

Für die 36 Turnerinnen und Turner des Geräteturnens Schupfart stand kürzlich der vereinsinterne Wettkampf «Tierstein-Cup» auf dem Programm. Einige Turnerinnen und Turner der Riege hatten im Januar bereits an einem Wettkampf in Kaiseraugst teilgenommen. Viele von ihnen hatten dort schon erste Erfahrungen gesammelt.

Um 11.45 Uhr eröffneten die 13 Turnerinnen der Kategorie 2 den Wettkampf. Während einige erstmals in dieser Kategorie starteten, konnten andere bereits auf eine Wettkampfsaison in dieser Stufe zurückblicken. Den Sieg in der Kategorie 2 sicherte sich Leonie Keller.

Anschliessend zeigten die Kategorien 1 und 3 ihr Können. Die Teilnehmenden der Kategorie 3 präsentierten bereits anspruchsvollere Übungen an den Geräten. Bei den Jüngsten durfte Julie Baumgartner auf das oberste Podest steigen, während Eline Kyburz die Kategorie 3 für sich entschied.

Zum Abschluss traten die routinierteren Turnerinnen und Turner der Kategorien 4, 5, 6 und KD an. Die Geräteturnfamilie verfolgte die anspruchsvollen Darbietungen der älteren Teilnehmenden mit grossem Interesse. Bei ihnen kam es zu einzelnen Stürzen, doch davon liessen sie sich nicht entmutigen, setzten ihre Übungen fort und turnten motiviert weiter.

In der Kategorie 4 starteten lediglich zwei Turnerinnen, weshalb sie in die Rangliste der Kategorie 3 aufgenommen wurden. In der Kategorie 5/6 und KD zeigte Carole Schreiber einen starken Wettkampf und sicherte sich den Sieg.

Traditionell wurde zum Abschluss des Tierstein-Cups ein «Geräte-Champion» gekürt. Dafür durften die fünf besten Ringturnerinnen und Ringturner der gesamten Riege ihre Übungen nochmals präsentieren. Der Einsatz aus den zahlreichen Trainings zahlte sich aus. Carole Schreiber (Kategorie 6) gewann auch diese Auszeichnung und durfte den Ring-Championat-Pokal am Ende in die Höhe stemmen.

Neben dem Geräteturnen kam auch das Gesellige nicht zu kurz, und man konnte sich in den Pausen gemütlich austauschen. (mgt)