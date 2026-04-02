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Carole Schreiber ist «Geräte-Champion»

  02.04.2026 Schupfart, Sport
Die Turnerinnen der Kategorie 5 und die Damen. Foto: zVg
Die Turnerinnen der Kategorie 5 und die Damen. Foto: zVg

«Tierstein-Cup» des Geräteturnens Schupfart

Für die 36 Turnerinnen und Turner des Geräteturnens Schupfart stand kürzlich der vereinsinterne Wettkampf «Tierstein-Cup» auf dem Programm. Einige Turnerinnen und Turner der Riege hatten im Januar bereits ...

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