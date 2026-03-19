Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Carmen» kommt nach Stein

  19.03.2026 Stein
Die «Carmen» wird im Saalbau aufgeführt. Foto: zVg
Die «Carmen» wird im Saalbau aufgeführt. Foto: zVg

Der Saalbau wird zur Opernbühne

Am Samstag, 2. Mai, kommt die Oper in den Steiner Saalbau. Aufgeführt wird «Carmen» von Georges Bizet in einer Bearbeitung der Boxopera.

Boxopera – das etwas andere Musiktheater. Das künstlerische Konzept ist es, die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote