«Carmen» kommt nach Stein

Boxopera – das etwas andere Musiktheater. Das künstlerische Konzept ist es, die ...

Am Samstag, 2. Mai, kommt die Oper in den Steiner Saalbau. Aufgeführt wird «Carmen» von Georges Bizet in einer Bearbeitung der Boxopera.

Der Saalbau wird zur Opernbühne

Am Samstag, 2. Mai, kommt die Oper in den Steiner Saalbau. Aufgeführt wird «Carmen» von Georges Bizet in einer Bearbeitung der Boxopera.

Boxopera – das etwas andere Musiktheater. Das künstlerische Konzept ist es, die Oper als traditionelles Kulturgut aus dem klassischen Opernhaus in Räume zu übertragen, die bereits Teil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens sind. Grosse Oper nicht in den Metropolen in den berühmten Opernhäusern aufzuführen, sondern dezentral in der Peripherie ein Publikum bedienen und erfreuen, welches vielleicht sonst nie eine Oper besuchen würde.

Ort und Zeit

Saalbau Stein, Samstag, 2. Mai, 19.30 Uhr. Der Barbetrieb im Foyer ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 48 respektive 43 Franken.

Vorverkauf und Informationen auf www.kulturstein.ch. (mgt)