Carlos Martinez im Kornhauskeller

Am Samstag, 25. April, 20 Uhr, bringt Carlos Martinez, ein Weltstar der Pantomime, sein Best-of-Programm «Mimologos» in den Fricker Kornhauskeller. Pantomime (Stille) und Logos (Worte) stehen mit gegenseitigem Respekt und einer grossen Portion Humor auf der Bühne. Tickets sind ...

Am Samstag, 25. April, 20 Uhr, bringt Carlos Martinez, ein Weltstar der Pantomime, sein Best-of-Programm «Mimologos» in den Fricker Kornhauskeller. Pantomime (Stille) und Logos (Worte) stehen mit gegenseitigem Respekt und einer grossen Portion Humor auf der Bühne. Tickets sind erhältlich im Vorverkauf bei der Buchhandlung Letra sowie online in www.kulturfrick.ch und an der Abendkasse ab 19.30 Uhr.

Zum Ereignis «20 Jahre Kleinkunstbühne im Fricker Kornhauskeller» kommt Carlos Martinez bereits am Freitag, 24. April, zu Fricks 3., 4. und 5. Primarschulklassen. In je einer Lektion lernen die Kinder erste praktische Schritte der «Körpersprache». (mgt)