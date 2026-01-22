Carl Renz zeigt seine Kunst

Aktuell ist im Gemeindehaus Möhlin die Kunst von Carl Renz ausgestellt. Malen und Zeichnen ist für Carl Renz eine grosse Leidenschaft, die sehr früh begonnen hat – fasziniert von Farben, Materialien und Techniken. In diversen Kursen hat der Künstler sich unterschiedliche Techniken wie das Malen mit Aquarell, Oel, Acryll, Plexiglas oder die Resin-Art angeeignet. Jedes Malverfahren hat seine Besonderheit und lässt unterschiedliche Kunstwerke entstehen, dabei ist die Freude gross, jeweils zu sehen, wie ein einzigartiges Kunstunikat entsteht.

Noch bis 26. Februar können die Kunstwerke von Carl Renz im Gemeindehaus Möhlin während der Schalteröffnungszeiten und frei bestaunt werden. (mgt)