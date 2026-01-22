Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Carl Renz zeigt seine Kunst

  22.01.2026 Möhlin
Ein echter Renz. Foto: zVg
Ein echter Renz. Foto: zVg

Aktuell ist im Gemeindehaus Möhlin die Kunst von Carl Renz ausgestellt. Malen und Zeichnen ist für Carl Renz eine grosse Leidenschaft, die sehr früh begonnen hat – fasziniert von Farben, Materialien und Techniken. In diversen Kursen hat der Künstler sich unterschiedliche Techniken wie das Malen mit Aquarell, Oel, Acryll, Plexiglas oder die Resin-Art angeeignet. Jedes Malverfahren hat seine Besonderheit und lässt unterschiedliche Kunstwerke entstehen, dabei ist die Freude gross, jeweils zu sehen, wie ein einzigartiges Kunstunikat entsteht.

Noch bis 26. Februar können die Kunstwerke von Carl Renz im Gemeindehaus Möhlin während der Schalteröffnungszeiten und frei bestaunt werden. (mgt)

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote