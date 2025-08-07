Caritas sucht weitere Freiwillige

Caritas Aargau setzt sich seit mehr als fünfzig Jahren für sozial benachteiligte und von Armut betroffene Menschen im Kanton Aargau ein. In vielen Projekten wird das Hilfswerk dabei zusätzlich durch Freiwillige unterstützt.Aufgrund der Wartelisten in den Projekten werden ...

Caritas Aargau setzt sich seit mehr als fünfzig Jahren für sozial benachteiligte und von Armut betroffene Menschen im Kanton Aargau ein. In vielen Projekten wird das Hilfswerk dabei zusätzlich durch Freiwillige unterstützt.Aufgrund der Wartelisten in den Projekten werden weitere Freiwillige gesucht. Interessierte können sich bei Caritas Aargau melden. (mgt/nfz)

www.caritas-aargau.ch