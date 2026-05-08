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Care-Arbeit braucht Sichtbarkeit und Wertschätzung

  08.05.2026 Aargau

Der seit 20 Jahren bestehende «Runde Tisch der Aargauer Frauenorganisationen» beschäftigte sich an der letzten Zusammenkunft mit dem Thema der Care-Arbeit. Die vor allem von Frauen geleistete Betreuungsarbeit soll mehr Sichtbarkeit und mehr Anerkennung erhalten, darin waren sich ...

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