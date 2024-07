Capriccio Barockorchester jubiliert

Die Saison 2024/2025 wird eine ganz besondere

Die feierliche Saisoneröffnung unter freiem Himmel im Hof der Johanniterkommende Rheinfelden gehört seit längerem zur Tradition beim Capriccio Barockorchester.

Virtuose Brillanz und zeitlose Eleganz prägen das pulsierende Musikleben des 18. Jahrhunderts in den europäischen Metropolen London, Paris und Wien. Diesen Zeitgeist lässt das Capriccio Barockorchester zum Saisonauftakt am 3. August feierlich aufleben: Instrumentale Highlights aus Oper, Ballett, Oratorium und Konzert verbinden sich zu einem eindrucksvollen Panorama der Geschichte.

Ein Blick hinter die Kulissen

Dieses Jahr steht noch ein besonderer Anlass an: Das Orchester feiert sein 25-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung ist Capriccio bestrebt, «Alte Musik» für ein neues Publikum auf erfrischende Weise erlebbar zu machen und somit frische Perspektiven auf die Musik vergangener Jahrhunderte zu ermöglichen. Aus diesem Anlass wird das Orchester allen Interessierten einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen: Im Rahmen der CD-Aufnahmen des Konzertprogramms «Viva Bologna» darf das Publikum bei der Generalprobe am 5. Oktober in der Martinskirche mithören. In der Hauptstadt der Emilia-Romagna, Bologna, entwickelte sich im 16./17. Jahrhundert eine reiche Musikkultur. Aus jener Zeit erklingen musikalische Glanzlichter unter anderem von Torelli, Bononcini, Cazzati und Vitali.

Ein mitreissender Auftakt

Auf das Neujahrskonzert am 3. Januar 2025 im Bahnhofsaal Rheinfelden darf man sich jetzt schon freuen: Das Capriccio Barockorchester und die Solistin Leila Schayegh begrüssen das neue Jahr schwungvoll mit Vivaldis berühmten Violinkonzerten «Die vier Jahreszeiten». Die Violinistin gehört zur Spitze der Alten Musik-Szene und begeistert mit ihrer grossen Expressivität ein internationales Publikum. Zu Vivaldi gesellen sich im Konzertprogramm mit Bach und Veracini zwei barocke Charakterköpfe. Letzterer zählte zu den herausragenden Geigern seiner Zeit und liess sein Temperament auch in seinen Kompositionen aufblitzen. Ein mitreissender Auftakt ins neue Jahr. Vivaldis Kompositionen stehen dann auch beim Saisonabschluss am 25. April in der Reformierten Kirche Rheinfelden im Zentrum. Sein Werk gilt als Inbegriff des barocken Instrumentalkonzerts. Kein anderer Komponist hat in diesem Bereich eine grössere Fülle und Vielfalt geschaffen. (mgt)