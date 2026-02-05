Fünfzig Jahre lang schon konzertiert die Cappella dei Grilli und ist aus dem kantonalen Konzertleben nicht mehr wegzudenken. Doch nicht ...

Am Sonntag, 22. Februar, um 16.15 Uhr tritt Cappella dei Grilli in der reformierten Kirche Bözen auf.

Opera Company singt in Bözen

Fünfzig Jahre lang schon konzertiert die Cappella dei Grilli und ist aus dem kantonalen Konzertleben nicht mehr wegzudenken. Doch nicht nur im Aargau sind die Grilli ein Begriff geworden, nein, sie haben den Namen in die ganze Schweiz getragen und Auftritte in Athen, Friedrichshafen, Mailand, Busseto, Venedig und St.Petersburg zeugen vom internationalen Renommée.

Die Kulturkommission Böztal freut sich besonders, mit Enrico Fischer und der Cappella dei Grilli den Auftakt zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum feiern zu können.

Ein Strauss voller Neuinterpretationen

Zu diesem Anlass haben sie einen musikalischen Strauss mit Neuinterpretationen von bekannten Volksliedern erarbeitet. Eine Orgelkomposition aus der Feder von Enrico Fischer, interpretiert vom Organisten Martin Sigg, rundet das Programm ab.

Die Kulturkommission Böztal freut sich, am 22. Februar viele Besuchende zu begrüssen. (mgt)