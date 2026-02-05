Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Cappella dei Grilli

  05.02.2026 Fricktal
Capella dei Grilli – Opera Company unter der Leitung von Enrico Fischer. Foto: zVg
Capella dei Grilli – Opera Company unter der Leitung von Enrico Fischer. Foto: zVg

Opera Company singt in Bözen

Am Sonntag, 22. Februar, um 16.15 Uhr tritt Cappella dei Grilli in der reformierten Kirche Bözen auf.

Fünfzig Jahre lang schon konzertiert die Cappella dei Grilli und ist aus dem kantonalen Konzertleben nicht mehr wegzudenken. Doch nicht ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote