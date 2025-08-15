Immobilien
Cantus Rheinfelden lädt zum Singen ein

  15.08.2025 Rheinfelden

Das nächste Chorprojekt von Cantus Rheinfelden ist das Oratorium Messiah von Georg Friedrich Händel. «Wir werden das Werk in englischer Sprache, unter der Leitung unserer langjährigen und kompetenten Chorleiterin Angelika Hirsch einstudieren», heisst es in einer ...

