Cantus Rheinfelden lädt zum Projekt ein

Das nächste Chorprojekt von Cantus Rheinfelden ist das Oratorium Messiah von Georg Friedrich Händel. «Wir werden das Werk in englischer Sprache, unter der Leitung unserer langjährigen und kompetenten Chorleiterin Angelika Hirsch einstudieren», heisst es in einer Medienmitteilung. Die zwei Aufführungen finden am Samstag, 21. März 2026, in der Stadtkirche St. Martin in Rheinfelden, und am Sonntag, den 22. März 2026, in der Stadtkirche Laufenburg (CH), zusammen mit renommierten Solistinnen und Solisten und dem Orchester Camerata Basel, statt. «Ab dem 2. September werden wir uns wöchentlich, jeweils am Dienstag von 19.45 Uhr bis 22 Uhr im Saal Pelikan im Augarten-Zentrum in Rheinfelden zum Üben treffen. Sängerinnen und Sänger, die gerne mit uns mitsingen und die vertiefende musikalische Arbeit von Angelika Hirsch und ihre wertvolle Stimmbildung und Stimmpflege geniessen möchten, sind herzlich willkommen.» (mgt)

Weitere Informationen zum Mitsingen erteilt gerne Präsidentin Margrit Spaar: mspaar16@gmail.com, Tel. 061 841 20 07 oder www.cantus-rheinfelden.ch