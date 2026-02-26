Cantamustag in Stein

Am Samstag, 28. Februar, findet in der Gemeinde Stein ein besonderer musikalischer Begegnungstag statt: der Cantamustag des Kirchenmusikverbands Kanton Aargau. Über 90 Sängerinnen und Sänger aus verschiedensten Chören des Kantons ...

Gemeinschaft feiern durch Musik

Am Samstag, 28. Februar, findet in der Gemeinde Stein ein besonderer musikalischer Begegnungstag statt: der Cantamustag des Kirchenmusikverbands Kanton Aargau.

Über 90 Sängerinnen und Sänger aus verschiedensten Chören des Kantons Aargau kommen zusammen, um gemeinsam zu singen, zu lernen und Gemeinschaft zu erleben. Im Laufe des Tages arbeiten die Teilnehmenden in verschiedenen Workshops an Liedern sowie an der Kantate „Gemeinschaft feiern“. Die Gesamtleitung des Cantamustags liegt in den Händen von Simone Küpfer. Den Workshop «Rhythmus» leitet Christine Böhler, während der Workshop «Lieder» von Stephan Kreutz geführt wird.

Der Cantamustag bietet Raum für musikalische Vertiefung, Austausch über Chorgrenzen hinweg und die Erfahrung, wie Musik Menschen verbindet und Gemeinschaft wachsen lässt. Den feierlichen Abschluss bildet der Gottesdienst um 17 Uhr in der katholischen Kirche Stein, in dem das am Tag Erarbeitete musikalisch zur Aufführung kommt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, diesen besonderen Gottesdienst mitzufeiern und die musikalische Vielfalt zu erleben. (mgt)