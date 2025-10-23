Canny Brass wieder im Fricktal

Die Canny Brass Band wurde 2007 gegründet. Sie ist eine Brass Band, welche aus 31 erfahrenen Musikantinnen und Musikanten im gestandenen Alter besteht. Die Mehrheit stammt aus Teilen des Aargaus, vorwiegend aus ehemaligen Mitspielern der Brass Band Fricktal und der Brass Band Imperial Lenzburg aber auch aus anderen Top Bands. In diesem Jahr stehen als Höhepunkt zwei Konzerte auf dem Programm. Am Sonntag, 2. November, spielt die Band um 17 Uhr traditionell im Gemeindesaal in Buchs und am Sonntag, 9. November, zusätzlich mit einem Matinéekonzert um 10 Uhr im Frick‘s Monti.

Der letztjährige Erfolg im Monti hat die Band bewogen, auch dieses Jahr wieder ihr musikalisches Können der Fricktaler Zuhörerschaft zu präsentieren. Die Stückwahl setzt sich aus klassischen Brass Band Werken, unter anderem dem fulminanten Eröffnungsmarsch «Cross of Honour», «Feuerfest Polka» von Josef Strauss, dem Unterhaltungsstück «Puttin on the Ritz», dem bekannten Soulstück «Hallelujah», sowie weiteren Ohrwürmern der legendären schwedischen Band «ABBA» und dem «Triumph Marsch» am Schluss zusammen. (mgt/nfz)

Canny Brass, am 9. November um 10 Uhr im Frick’s Monti.

www.canny-brass.ch