Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

CAFÉ COMPLET: Käse mit Beigeschmack

  17.10.2025 Kolumne

Yasmin Malard

Das gutbürgerliche Unternehmen rund um den schweizweit bekannt-beliebten Appenzeller-Käse hat dem immensen Druck der «Woke-Kultur» nachgegeben. Ein Käse wurde entworfen und hergestellt, der ganz die Bedürfnisse der Frau widerspiegeln soll ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote