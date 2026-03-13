Busse unter Strom

Weisse Gelenkbusse der A-Welle sind im Bezirk Rheinfelden ein ungewohntes Bild. Dennoch wurden sie in den vergangenen Wochen vermehrt gesichtet. Ben Küchler, Mediensprecher der PostAuto AG, verneint jedoch, dass die weissen Fahrzeuge als Ersatz für defekte Postautos eingesetzt ...

Weisse Gelenkbusse der A-Welle sind im Bezirk Rheinfelden ein ungewohntes Bild. Dennoch wurden sie in den vergangenen Wochen vermehrt gesichtet. Ben Küchler, Mediensprecher der PostAuto AG, verneint jedoch, dass die weissen Fahrzeuge als Ersatz für defekte Postautos eingesetzt würden.

«Im unteren Fricktal werden bis Ende Jahr rund 14 neue E-Busse in Betrieb genommen. Bis dahin dienen diese Fahrzeuge als Übergangslösung.» Dass die Busse weiss lackiert sind, sei eine Entscheidung des Kantons Aargau gewesen.

Der Verdacht, es könnte sich um Ersatzfahrzeuge für defekte Postautos handeln, kommt nicht von ungefähr. Vor einigen Wochen berichtete die NFZ über Kritik von Fahrgästen und Fahrern bezüglich des Zustands einzelner Postautos. In Rheinfelden beobachtete ein Fahrgast kürzlich, dass der Chauffeur Mühe hatte, das Fahrzeug zu starten. Kann ein Fahrer, der einen solchen Defekt meldet, bis zur Behebung auf ein Ersatzfahrzeug zählen? Dazu Ben Küchler: «In solchen Fällen kann der Fahrer zunächst telefonisch durch die Zentrale unterstützt werden, um das Problem zu analysieren und wenn möglich zu beheben. Sollte keine Lösung gefunden werden, wird das Fahrzeug ausgetauscht.»

Auch ein Mann aus dem oberen Fricktal meldete sich dieser Tage bei der NFZ. Mehrfach habe er beobachtet, dass das Einbahnregime bei der Haltestelle Zeihen, Abzweigung Station Effingen, von Postauto-Chauffeuren missachtet worden sei. Der Mediensprecher von PostAuto erklärt dazu: «Wir haben unser Fahrpersonal per Informationsblatt über das Einbahnregime informiert. Tatsächlich gab es am 11. und 17. Februar zwei Fälle, in denen die Haltestelle nicht korrekt bedient wurde. Unsere Teamleitung hat die betreffenden Fahrer daraufhin individuell angesprochen und ihnen die korrekte Bedienung der Haltestelle nochmals ausdrücklich erklärt.» (sh)