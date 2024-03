Buslinien 133 und 143

Am 7. Februar 2023 hat der Gemeinderat über die mit der Postauto AG und dem Kanton Aargau vereinbarte Versuchsphase bis 31. März 2024 informiert, wonach die Linienbusse bei einer Stausituation auf der Schaffhauserstrasse über die Schönaustrasse und die Rheinbrückstrasse ausweichen dürfen. Aufgrund der Rückmeldung der Postauto AG kann festgestellt werden, dass während des Februars die Verkehrssituation auf der Schaffhauserstrasse eine Nutzung der Umfahrungsroute nicht notwendig machte. Ob sich eine Umleitung über die Gemeindestrassen bewährt, kann bislang nicht beantwortet werden. Nach der Beendigung der Schulferien und der Wiederaufnahme der Sanierungsarbeiten an der Fridolinsbrücke ist damit zu rechnen, dass sich wieder vermehrt längere Staus bilden. Damit die Umfahrung der Fahrzeugkolonne durch den öffentlichen Verkehr über den März hinaus bzw. bis zur Fertigstellung der Brückensanierung möglich bleibt, hat der Gemeinderat die notwendigen Verkehrsbeschränkungen beschlossen. Es sei nochmals festgehalten, dass es sich bei dieser Massnahme nicht um eine Dauerlösung handelt. Mit einer modernen Verkehrslenkung soll es zukünftig möglich sein, dem Busverkehr auf der Kantonsstrasse die notwendige Priorisierung zu geben. Die Umsetzung liegt, da es sich um eine Kantonsstrasse handelt, in der Zuständigkeit des Kantons. (mgt)