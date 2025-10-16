Burger-Mania in der Volley-Beiz

Part II der Jubiläumssaison von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten verlief sehr erfolgreich: Die Volley-Beiz war an allen drei hela-Tagen bestens besucht, und der eigens kreierte Jubiläumsburger kam besonders gut an.

Um Punkt 16 Uhr am Freitag fiel der Startschuss, und die speziell dekorierte Volley-Beiz öffnete. Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des Vereins verwandelte sich die Holz-Hütte bei der Stadthalle in einen kleinen Zeitreise-Ort: Alte Teamfotos, Schnappschüsse aus zwei Jahrzehnten Vereinsgeschichte und aktuelle Bilder sorgten für nostalgische Stimmung.

Die ersten Gäste fanden schon kurz nach der Eröffnung der hela den Weg in die Volley-Beiz. Im Rahmen des Jubiläums kreierte der Verein einen speziellen Burger: den «Smashiversary»-Burger, mit Laugenbrötchen, Fleischkäse und süsser Senfsauce. Dieser, aber auch die klassischen Rindsund Vegi-Burger waren sehr beliebt bei den Gästen – über 700 Burger wurden an den drei hela-Tagen verkauft. Am Freitagabend war der Ansturm so gross, dass sogar die Brötchen ausgingen, und für Sonntag mussten sogar Brötchen nachbestellt werden.

Auch am Samstag und Sonntag herrschte Hochbetrieb. Die vier Burger-Varianten wurden weiterhin rege bestellt, und am Abend waren die Vorräte erneut fast restlos aufgebraucht.

Volley-Grümpeli Ende November

Der dritte Teil der Jubiläums-Saison ist Ende November. Am Samstag, 29. November, findet das Volley-Grümpeli statt. Nebst dem traditionellen 4:4-Turnier findet erstmals ein Teq-Volley-Turnier statt – eine Mischung aus Volleyball und Tischtennis. Anmeldungen sind noch bis Anfang November möglich. (mk)

www.smash05.ch