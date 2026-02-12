Immobilien
BUNTE TSCHÄTTERMUSIG ZUM AUFTAKT DER FASNACHT IN OESCHGEN

  12.02.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Mit viel Lärm, Freude und guter Laune startete Oeschgen in die Fasnacht. Der Elternverein Oeschgen organisierte auch in diesem Jahr die beliebte Tschättermusig. Rund 50 verkleidete Kinder versammelten sich am Nachmittag bei der Schule, ausgerüstet mit Trommeln, Pfannendeckeln, ...

