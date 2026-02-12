BUNTE TSCHÄTTERMUSIG ZUM AUFTAKT DER FASNACHT IN OESCHGEN

Mit viel Lärm, Freude und guter Laune startete Oeschgen in die Fasnacht. Der Elternverein Oeschgen organisierte auch in diesem Jahr die beliebte Tschättermusig. Rund 50 verkleidete Kinder versammelten sich am Nachmittag bei der Schule, ausgerüstet mit Trommeln, Pfannendeckeln, ...

Mit viel Lärm, Freude und guter Laune startete Oeschgen in die Fasnacht. Der Elternverein Oeschgen organisierte auch in diesem Jahr die beliebte Tschättermusig. Rund 50 verkleidete Kinder versammelten sich am Nachmittag bei der Schule, ausgerüstet mit Trommeln, Pfannendeckeln, Ratschen und anderen lärmenden Instrumenten. Gemeinsam zogen sie musizierend durch die Strassen von Oeschgen und sorgten so für einen fröhlichen und unüberhörbaren Fasnachtsauftakt. Der Umzug endete beim Fami, wo für alle Kinder eine kleine Stärkung bereitstand. Auf dem Vorplatz sorgte Partymusik für ausgelassene Stimmung. Zudem wurden kleine Spiele angeboten, und bei einer fröhlichen Polonaise machten die Kinder begeistert mit. Bild: Ausgelassene Stimmung zum Fasnachtsauftakt in Oeschgen. (mgt) Foto: zVg