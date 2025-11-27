Bunte Laternen, strahlende Augen

Am Abend des 19. November verwandelte sich der Gemeindehausplatz von Frick in ein Lichtermeer: Rund 150 Kinder mit ihren Eltern nahmen am zweiten Lichterumzug des Elternvereins Frick teil. Auch der Bastelnachmittag war mit über 35 Kindern gut besucht. Mit bunten Laternen, strahlenden Gesichtern und viel Vorfreude zogen sie durch die Quartiere Zwidellen und Theilerweg, hinauf zur Schule Dorf.

Der stimmungsvolle Auftakt fand beim Gemeindehaus statt. Dort sorgte der Schulchor «Singing Foxes» unter der Leitung von Andy Meier für einen musikalischen Start. Mit ihren Stimmen und Liedern schufen die Schülerinnen und Schüler eine feierliche Atmosphäre, die sofort auf das Publikum übersprang und alle zum Mitsingen animierte. Anschliessend setzte sich der leuchtende Umzug in Bewegung. Die vielen Laternen tauchten die kalte Umgebung in warme Farben. Der Elternverein Frick war sehr erfreut über die grosse Teilnahme. Auch dieses Jahr endete der Anlass bei gemütlichem Beisammensein und einem kleinen Imbiss – ein weiterer gelungener Lichterumzug, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. (mgt)

Schon bald startet der erste Fricker Adventsweg. Eine Geschichte, zwölf Stationen, Rätselspass und noch vieles mehr. Weitere Infos dazu sind auf der Website des Elternvereins Frick zu finden: www.elternverein-frick.ch