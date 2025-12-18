Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Bunte Gürtel und ein weisser Bart

  18.12.2025 Möhlin
Für einen gelungenen Wurf gab’s ein Säckli. Foto: zVg
Für einen gelungenen Wurf gab’s ein Säckli. Foto: zVg

Kürzlich fand das «Samichlaus-Turnier» des «Judo & Ju Jitsu» Clubs Möhlin statt. Über zwanzig Kinder und Jugendliche standen als Wettkämpfer auf der Matte, begleitet von vielen Eltern, Geschwistern und weiteren Zuschauenden, die sich im Dojo in ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote