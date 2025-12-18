Bunte Gürtel und ein weisser Bart

Kürzlich fand das «Samichlaus-Turnier» des «Judo & Ju Jitsu» Clubs Möhlin statt. Über zwanzig Kinder und Jugendliche standen als Wettkämpfer auf der Matte, begleitet von vielen Eltern, Geschwistern und weiteren Zuschauenden, die sich im Dojo in ...

Kürzlich fand das «Samichlaus-Turnier» des «Judo & Ju Jitsu» Clubs Möhlin statt. Über zwanzig Kinder und Jugendliche standen als Wettkämpfer auf der Matte, begleitet von vielen Eltern, Geschwistern und weiteren Zuschauenden, die sich im Dojo in Möhlin versammelten.

Die Kämpfe wurden mit viel Einsatz, aber jederzeit fair und kollegial ausgetragen. Nach der Siegerehrung wartete ein besonderer Gast: Der Samichlaus liess es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen. Gegen das Vorzeigen eines gelungenen Wurfes durfte sich jedes Kind über ein prall gefülltes «Chlaus-Säckli» freuen. Für das leibliche Wohl war mit feinen Kuchen der Eltern, Chips und Getränken bestens gesorgt. (mgt)