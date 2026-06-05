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Bunte Elektroflitzer sorgten für Aufsehen

  05.06.2026 Rheinfelden
Knutschkugeln auf Achse: Am Samstag ging es durch die Marktgasse. Ob dieses Modell (rechts) mit einem Aufziehmotor angetrieben wird, entzieht sich unserer Kenntnis. Fotos: zVg
Knutschkugeln auf Achse: Am Samstag ging es durch die Marktgasse. Ob dieses Modell (rechts) mit einem Aufziehmotor angetrieben wird, entzieht sich unserer Kenntnis. Fotos: zVg

Am vergangenen Samstag waren rund 40 Microlinos in Rheinfelden zu bestaunen. Die kleinen Elektrofahrzeuge haben bei ihrer Fahrt durch die Marktgasse die Blicke der Passanten auf sich gezogen.

Valentin Zumsteg

Das sieht man nicht alle Tage: Am vergangenen Samstagnachmittag surrten ...

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