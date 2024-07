Bunt, verrückt und spielstark

Das 11. Sichtfeld-Openair verspricht jetzt schon drei aussergewöhnliche Tage: Vom 2. bis 4. August verwandelt sich das Gelände in Gipf-Oberfrick in ein Spielfeld. Mit viel Liebe zum Detail wird das Festivalgelände gestaltet und auch das Programm auf der Bühne wird es in sich haben.

Susanne Hörth

«Ein Festival ist nur so grossartig, wie die Menschen dahinter. Unser Sichtfeld-Openair wird von vielen Freiwilligen geplant, gebaut und natürlich auch heiss geliebt», schreiben die Organisatoren des Gipf-Oberfricker Anlasses auf ihrer Webseite. Die Vereinsmitglieder würden auch unter dem Jahr regelmässig zusammenkommen und «Kunterbuntes» unternehmen. Vielleicht ist es gerade dieses Miteinander in Verbindung mit dem Buntfröhlichen, was den Erfolg des Sichtfeld ausmacht. Vor über zehn Jahren gestartet, damals noch ein Versuch und mit einem überschaubaren Publikum von jungen Leuten, ist es längst zu einem sehr beliebten Festival mit über 3000 Besucherinnen und Besuchern geworden. Den Leuten wird während dreier Tage nicht nur mit Live-Acts – vorwiegend Pop, Hip-Hop und elektronische Musik – viel geboten. Wert legt das OK, bestehend aus Vereinsmitgliedern und freiwilligen Helfenden, ebenfalls auf das etwas andere, aussergewöhnliche und eben stets auch kunterbunte Ambiente. Von den Bauten bis zu den Dekorationen wird mehrheitlich alles selbst hergestellt, viel dafür gebastelt und dekoriert. Dadurch entsteht die typische und gleichwohl stets andere Sichtfeld-Erlebniswelt. Eine kreative und unkonventionelle Welt, bezeichnet es der Verein selbst.

Und nun steht die mittlerweile bereits 11. Austragung des Sichtfeld-Erlebnisses kurz bevor. «Wenn Mario und Luigi im Tandem über die Rainbow Road brettern, der Fingerhut aus dem Gefängnis ausbricht, die Niete zu deinem persönlichen Jackpot wird, die Murmel aus der Bahn spickt, Cristiano Ronaldo im ‹Stade de Bière› ein Eigentor schiesst und im Kartenhaus der Wein f liesst: Dann wird das Sichtfeld-Openair zu deinem Spielfeld!», formuliert es das OK und macht mit seinen Worten neugierig und glustig auf das bunt-verspielte Wochenende vom 2. bis 4. August.

Ab 25. Juli wird mit dem Aufbau begonnen. Rund 100 Helferinnen und Helfer packen dann mit an. Mit viel Liebe zum Detail wird alles für die auftretenden Künstlerinnen und Künstler und für das Publikum vorbereitet. Eine Spielewelt soll es werden. Was erwartet werden darf, verdeutlicht das OK mit: «Von der Tribüne aus siehst du auch ohne Flutlicht bis nach Las Vegas, auf dem Rubik‘s Cube hast du die allerbeste Sicht auf die Bühne und wenn du Glück hast, fallen für dich bereits beim Eingang die richtigen Würfel.» Gespielt wird natürlich am Openair auch auf der Bühne.

Die geballte Ladung Bühnenpower wird wie folgt beschrieben: «Die Hip Hop Legenden Brandhärd und Delinquent Habits bringen beide Hits aus über 25 Jahren Bandgeschichte mit, Antifuchs gehört zur Crème de la Crème des deutschen Raps und Bandit hat schon mehrfach bewiesen, dass er in der Schweiz zurecht als Raplegende betitelt wird. Mit Nathalie Froehlich erwartet das Publikum eine energiegeladene Live-Show aus Break, Bass und Hip Hop. Die Rock-Fans dürfen sich auf Rude Tins und Ded Elk freuen. Und alle, die gerne barfuss um die Welt tanzen, sind bei Otrava, Tan Pickney und Mollusca genau richtig.» Es kommen somit bestimmt alle auf ihre Kosten. Wem das noch nicht genügt, für den sind laut Veranstalter noch viele mehr, «die mit ihren Liveperformances die Besucherinnen und Besucher ins absolute Openair-Feeling katapultieren».

In den Bars laden DJs zum Feiern und Tanzen ein. Für die kleinen Gäste ist am Kindernachmittag ein eigenes Spielfeld vorhanden. Die grossen Gäste können unterdessen den Wortspielereien der Poetry Slammer zuhören oder sich beim Beer Pong-Turnier messen. Noch mehr zu erleben und zu geniessen gibt es dann an den Festivaltagen selbst.

sichtfeldopenair.ch