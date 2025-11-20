Übung der Kapo

Anhand eines Bedrohungsszenarios bei der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid übt die Kantonspolizei Aargau mit Unterstützung mehrerer Partnerorganisationen für den Ernstfall. Die ganztägige Übung findet am 27. November in Aarau statt, insbesondere im Bereich des ...

Anhand eines Bedrohungsszenarios bei der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid übt die Kantonspolizei Aargau mit Unterstützung mehrerer Partnerorganisationen für den Ernstfall. Die ganztägige Übung findet am 27. November in Aarau statt, insbesondere im Bereich des Hauptsitzes von Swissgrid. In regelmässigen Abständen übt die Kantonspolizei Aargau die Bewältigung von ausserordentlichen Bedrohungslagen. Darunter fallen Straftaten wie Geiselnahmen, Terror, Sabotage oder auch eine mögliche Gefährdung von kritischen Infrastrukturen. (kapo)