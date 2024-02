Bundesliga: Chiara Leone meisterhaft

Chiara Leone ist Deutsche Meisterin

Der SV Wieckenberg, für welchen Chiara Leone in der 1. Deutschen Bundesliga mitschiesst, blickt auf eine hervorragende Saison zurück. Dank den sensationellen Leistungen in den Vorrunden wurde die Mannschaft Nordmeister und qualifizierte sich somit für den Bundesliga-Final in Neu-Ulm. Dort treten jeweils die vier Bestplatzierten Teams der Nord- und Südliga gegeneinander an.

Im Viertelfinal am Samstag traf der SV Wieckenberg auf die Mannschaft Der Bund München. Nach dem grandiosen 4:0-Sieg stand die Halbfinal-Teilnahme vom Sonntag fest. Dort besiegten die Wieckenberger den SSV Kronau mit 3:1. Somit folgte zum Abschluss des erfolgreichen Wochenendes der Final gegen den Südmeister SV Pfeil Vöhringen. Mit dem 3:2-Sieg ging für die Wieckenberger ein Traum in Erfüllung. Das Team mit Chiara Leone triumphierte vor der grossartigen Kulisse von rund 3000 Zuschauern und wurde erstmals Deutscher Luftgewehr-Meister. (mgt/sir)