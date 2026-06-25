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Bundesgeld für Agglo-Programm

  25.06.2026 Aargau

Der Kanton erhält 90 Millionen aus dem Agglomerationsprogramm 5. Generation des Bundes. Der Schweizer Bundesrat hat das Vernehmlassungsverfahren zu Verkehr ’45 eröffnet, welches auch die Bundesbeiträge an das Programm Agglomerationsverkehr regelt. Der Kanton Aargau ...

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