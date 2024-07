Bundesfeier Laufenburg und Sulz

Die Stadt Laufenburg lädt die Bevölkerung herzlich ein, an der diesjährigen Bundesfeier vom 1. August teilzunehmen. An der Bundesfeier wird Nationalrat Andreas Meier die Festrede halten, worauf die Teilnehmer sehr gespannt sein dürfen. Nebst dem populären Politiker wird ein spannendes Unterhaltungsprogramm geboten. Um 21 Uhr wird ein Nachtwächter gross und klein auf einen 30-minütigen Lampion- und Fackelumzug durch die Altstadt mitnehmen. Im Ortsteil Sulz wird um zirka 22 Uhr das Höhenfeuer gezündet. Die Eröffnung der Festwirtschaften auf dem Laufenplatz in Laufenburg und in Sulz auf dem Feld Oberhalb Selmattdörfli ist jeweils um 18 Uhr. (mgt)