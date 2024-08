Bruno Blind kandidiert als Vizeammann

Am 9. Juni wurde Carole Binder-Meury im ersten Wahlgang als Frau Gemeindeammann von Magden gewählt, mit Amtsantritt am 1. Januar 2025. Mit der Wahl scheidet sie automatisch per 31. Dezember 2024 aus dem Amt als Vizeammann aus, weshalb am 22. September die entsprechende Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode 2022/2025 stattfindet. Während der Anmeldefrist, bis Freitag, 9. August um 12 Uhr, ist fristgerecht ein Wahlvorschlag als Vizeammann eingereicht worden: Bruno Blind, 1975, parteilos. Gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte des Kantons Aargau findet für die Wahl des Vizeammanns in jedem Fall eine Urnenwahl statt. Eine Stimme als Vizeammann ist nur gültig, wenn die auf dem Wahlzettel aufgeführte Person per 1. Januar 2025 als Mitglied des Gemeinderates Magden gewählt ist. (mgt/nfz)