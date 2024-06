Brücke wird saniert

Start in Kaiseraugst am 8. Juli

Die Brücke über die Rinaustrasse in Kaiseraugst muss saniert werden. Die Arbeiten an der Brücke beginnen am 8. Juli und dauern voraussichtlich bis Herbst 2024. Die Fahrspur Richtung Rheinfelden wird während dieser Zeit umgeleitet. Die Arbeiten am Fuss- und Veloweg folgen dann im Frühling 2025.

Die Brücke (B-450) über die Rinaustrasse in Kaiseraugst stammt aus dem Jahr 1973. «Im Rahmen regelmässiger Inspektionen wurden an der Brücke fortgeschrittene Schäden festgestellt», wie das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) des Kantons Aargau mitteilt. Der Projektleiter Urs Lustenberger sagt: «Eine umfassende Überprüfung bestätigte den dringenden Handlungsbedarf.»

Um die verkehrsärmere Sommerferienzeit zu nutzen, beginnen die Instandsetzungsarbeiten am Montag, 8. Juli 2024. Die Arbeiten im Bereich der Kantonsstrasse werden voraussichtlich im Herbst 2024 abgeschlossen – gute Witterung vorausgesetzt. Die Arbeiten am Fussund Veloweg folgen im Frühling 2025. «Während der kalten Jahreszeit können wir aus Qualitätsgründen keine Arbeiten ausführen», erklärt Urs Lustenberger.

Während der Bauzeit wird der gesamte Fuss- und Veloverkehr sowie die Fahrspur des motorisierten Verkehrs in Richtung Kaiseraugst nach wie vor über die Brücke geführt. Die Fahrspur in Richtung Rheinfelden hingegen wird über den Wurmisweg–Hirsrütiweg–Schafbaumweg umgeleitet. Während der Stosszeiten überwacht ein Verkehrsdienst die Situation und reguliert den Verkehr bei Bedarf. (mgt)