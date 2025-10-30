Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Börsentipp - Raiffeisen Wegenstettertal

  30.10.2025 Fricktal
Markus Haefliger, Vorsitzender der Bankleitung und Leiter Anlagekundenberatung, Raiffeisenbank Wegenstettertal
Markus Haefliger, Vorsitzender der Bankleitung und Leiter Anlagekundenberatung, Raiffeisenbank Wegenstettertal

Währungsrisiken werden beim Investieren oft unterschätzt. Das ist gefährlich. Aufgrund der teils hohen Gewichtung von Fremdwährungen in einem Portfolio, haben bereits kleine Schwankungen einen grossen Einfluss auf die Vermögensentwicklung.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote