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Bronze für Fricktalerin im Segelsport

  18.06.2026 Gipf-Oberfrick, Sport
Mona Venhoda am Steuer und Fiona Schärer am Trapez. Foto: zVg
Mona Venhoda am Steuer und Fiona Schärer am Trapez. Foto: zVg

Mona Venhoda und Fiona Schärer erreichten mit einer unglaublichen Leistung den 3. Platz im Fireball (einer Segelsportdisziplin) und holten damit die Bronzemedaille. Vom 11. bis zum 14. Juni massen sich 28 Teams aus fünf Nationen in elf Rennen unter unterschiedlichen Bedingungen auf dem ...

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