Bronze für Fricktalerin im Segelsport

Mona Venhoda und Fiona Schärer erreichten mit einer unglaublichen Leistung den 3. Platz im Fireball (einer Segelsportdisziplin) und holten damit die Bronzemedaille. Vom 11. bis zum 14. Juni massen sich 28 Teams aus fünf Nationen in elf Rennen unter unterschiedlichen Bedingungen auf dem ...

Mona Venhoda und Fiona Schärer erreichten mit einer unglaublichen Leistung den 3. Platz im Fireball (einer Segelsportdisziplin) und holten damit die Bronzemedaille. Vom 11. bis zum 14. Juni massen sich 28 Teams aus fünf Nationen in elf Rennen unter unterschiedlichen Bedingungen auf dem Thunersee. Die amtierenden Fireball-Weltmeister Yves Mermod/Maja Siegenthaler verteidigten ihren Titel vom Vorjahr eindrücklich. Die Fireballklasse, welche mit rund 15 000 Stück weltweit verbreitet ist, hat eine Länge von fünf Meter, wiegt 76,4 Kilogramm und hat total 26 Quadratmeter Segelfläche und wird immer zu zweit gesegelt. Mona, die in Gipf-Oberfrick aufgewachsen ist und im Moment die Lehre als Medizinische Praxisassistentin absolviert, ist nach der erfolgreichen Schweizermeisterschaft zusammen mit ihrer Segelpartnerin Fiona Schärer (Ausbildnerin Berufsschule) gut gerüstet für künftige Rennen.

(mgt)

Mehr Informationen auf www.fireball.ch