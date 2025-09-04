Brock stellt aus

Bis zum 29. Oktober stellt Tatjana Brock im Gemeindehaus Möhlin aus. Ihre Kunstwerke können auf drei Etagen während der Schalteröffnungszeiten frei besichtigt werden. Am 11. September und am 9. Oktober ist die Künstlerin von 15 bis 16 Uhr vor Ort. Sie führt dann ...

Bis zum 29. Oktober stellt Tatjana Brock im Gemeindehaus Möhlin aus. Ihre Kunstwerke können auf drei Etagen während der Schalteröffnungszeiten frei besichtigt werden. Am 11. September und am 9. Oktober ist die Künstlerin von 15 bis 16 Uhr vor Ort. Sie führt dann durch die Ausstellung und freut sich auf interessierte Besucherinnen und Besucher.

Tatjana Brock hat in Maastricht (NL) Kunst studiert und arbeitet seit 2002 als freischaffende Künstlerin. Sie stellt im In- und Ausland aus, ist Kunstvermittlerin und hat an verschiedenen Kunstprojekten mitgewirkt.

Sie interessiert sich für Gegensätze, dafür, wie Dinge aufeinander reagieren und sich hinsichtlich Thema, Material und Form zu einer neuen Einheit und künstlerischen Aussage gestalten lassen. Dabei bedient sie sich unterschiedlicher Techniken und Materialien, wodurch ihr Werk immer wieder überrascht und neu entdeckt werden kann. Ihr künstlerisches Schaffen umfasst zwei- und dreidimensionale Arbeiten. Im Gemeindehaus Möhlin stellt sie experimentelle Fototransfers aus, in denen es um flüchtige Momente geht. Ausserdem zeigt sie Reliefs, sowie keramische Arbeiten. (mgt)