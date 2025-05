In Wölflinswil fand am Sonntag die Ersatzwahl für ein Mitglied des Gemeinderats für den Rest der Amtsperiode 2022/2025 statt. Gewählt wurde Brigitte Sattler mit 173 Stimmen. Die Zahl der in Betracht fallenden Wahlzettel betrug 221, die Stimmbeteiligung lag bei 32,4 %.

