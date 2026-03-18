Brückensensationen bieten mehr

Die Rheinfelder Brückensensationen gehen in die nächste Runde: Vom 14. bis 16. August verwandelt das grenzüberschreitende Strassenkunst-Festival das Gelände rund um die Alte Rheinbrücke wieder in eine grosse ...

Grenzüberschreitendes Strassenkunst-Festival

Die Rheinfelder Brückensensationen gehen in die nächste Runde: Vom 14. bis 16. August verwandelt das grenzüberschreitende Strassenkunst-Festival das Gelände rund um die Alte Rheinbrücke wieder in eine grosse Open-Air-Bühne.

In diesem Jahr gibt es auf deutscher Seite eine Anpassung des Festivalgeländes in Richtung Salmegg-Park. Die bisherige «Essens-Meile» entlang der Rheinbrückstrasse zieht sich neu von der Brücke über den Zoll bis hinauf in den Salmegg-Park. Damit entsteht mehr Raum zum Verweilen im Grünen. Zugleich wird das gastronomische Angebot nicht mehr durch den Anwohnerverkehr beeinträchtigt. Auch im Park selbst sind verschiedene Shows geplant.

Kooperation und neues Kinoformat

Auf Schweizer Seite bleibt der Hauptwachplatz als schattige Bühnenoase erhalten. Neu wird dieses Jahr, in Kooperation mit dem Musik-Open-Air «live am Rhy», der Stadtpark Ost bespielt. Dort erwartet das Publikum am Samstagnachmittag ein interaktives Kinoerlebnis: Rund um einen rotierenden Kubus werden Zuschauende selbst Teil der Inszenierung.

Am Grundkonzept des beliebten Festivals ändert sich indes nichts: Internationale Künstlergruppen präsentieren Artistik, Akrobatik, Comedy, Theater, Musik und Walking Acts. Auch für Kinder sind wieder verschiedenste Mitmach-Aktionen geplant. Der Festivalauftakt erfolgt traditionell am Freitagabend mit einer abendfüllenden Show auf der grossen Inseli-Bühne. Am Samstag und Sonntag folgt auf den Bühnen beider Städte und in den Altstädten ein vielfältiges Programm von Mittag bis in die Abendstunden. Das Festival ist wie in der Vergangenheit eintrittsfrei.

Besucherinnen und Besucher geben, was sie möchten und können, und unterstützen mit ihren Spenden die auftretenden Künstlerinnen und Künstler sowie die Veranstaltung selbst. Veranstaltet werden die Brückensensationen vom Kulturamt der Stadt Badisch Rheinfelden in Kooperation mit dem Kulturbüro Rheinfelden/Schweiz. (mgt/nfz)