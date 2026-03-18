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Brückensensationen bieten mehr

  18.03.2026 Rheinfelden
Die Brückensensationen warten in diesem Jahr mit einigen Neuerungen auf. Foto: Archiv NFZ
Die Brückensensationen warten in diesem Jahr mit einigen Neuerungen auf. Foto: Archiv NFZ

Grenzüberschreitendes Strassenkunst-Festival

Die Rheinfelder Brückensensationen gehen in die nächste Runde: Vom 14. bis 16. August verwandelt das grenzüberschreitende Strassenkunst-Festival das Gelände rund um die Alte Rheinbrücke wieder in eine grosse ...

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