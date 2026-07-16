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«Brücke als Bühne des Staunens»

  16.07.2026 Rheinfelden
Im neuen Stadtpark Ost ist das Panorama-Kino zu Gast, dort spielen auch die Zuschauer eine Rolle. Foto: zVg
Im neuen Stadtpark Ost ist das Panorama-Kino zu Gast, dort spielen auch die Zuschauer eine Rolle. Foto: zVg

Über 60 Künstlerinnen und Künstler aus neun Ländern zeigen bei den Rheinfelder Brückensensationen vom 14. bis 16. August ihr Können. Das Festival kostet keinen Eintritt. Erstmals wird auch der Stadtpark Ost auf Schweizer Seite bespielt.

Valentin Zumsteg

«Die ...

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