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Brauereifest zum 150-Jahr-Jubiläum

  19.04.2026 Rheinfelden
Auch dieses Jahr gibt es wieder die beliebten Kutschenfahrten. Foto: zVg
Auch dieses Jahr gibt es wieder die beliebten Kutschenfahrten. Foto: zVg

Feldschlösschen lädt ein

Ihr Jubiläumsjahr feiert die Brauerei Feldschlösschen mit zahlreichen Events und das grösste Highlight findet am Samstag, 25. April, statt. Über 250 Mitarbeitende mit Familien und Freunden laden zum ganztägigen Brauereifest nach ...

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