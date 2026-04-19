Brauereifest zum 150-Jahr-Jubiläum

Ihr Jubiläumsjahr feiert die Brauerei Feldschlösschen mit zahlreichen Events und das grösste Highlight findet am Samstag, 25. April, statt. Über 250 Mitarbeitende mit Familien und Freunden laden zum ganztägigen Brauereifest nach ...

Feldschlösschen lädt ein

Ihr Jubiläumsjahr feiert die Brauerei Feldschlösschen mit zahlreichen Events und das grösste Highlight findet am Samstag, 25. April, statt. Über 250 Mitarbeitende mit Familien und Freunden laden zum ganztägigen Brauereifest nach Rheinfelden ein.

Das Brauereifest wird in diesem Jahr mit einem Festeinzug eröffnet: Ab 9.45 Uhr startet dieser beim Bahnhof in Rheinfelden mit den Feldschlösschen Oldtimern, den Tambouren aus Lenzburg sowie dem Trachtenchor aus Pratteln und führt bis zum Festgelände. Um 10.30 Uhr begrüsst CEO Thomas Amstutz die anwesenden Gäste – und wird den ganzen Tag auch persönlich am Bierzapfen sein. Als symbolisches Zeichen für die Zukunft der Brauerei übernehmen die angehenden Brauer von Feldschlösschen aus dem ersten bis dritten Lehrjahr den offiziellen Fassanstich. Ab Türöffnung um 10 Uhr finden auf dem gesamten Brauereiareal zahlreiche Attraktionen statt. Den Bierinteressierten erklären die eigenen Fachleute auf dem Brauerweg den Brauprozess und die Rohstoffe für gutes Bier. Erlebnisführungen zu Themen wie «Food Pairing», «Von Frauen für Frauen» oder «Taste the Future» gewähren exklusive Einblicke hinter die Schlossmauern. In der Pichhalle lässt sich die Welt der Marke Feldschlösschen entdecken – mit einer historischen Bildergalerie, einer Degustationsbar, einer Fotowand sowie einem Fanshop, in dem auch die neue Jubiläumskollektion erhältlich ist.

Vergünstigte Anreise und Nostalgieerlebnis

Die Parkmöglichkeiten sind stark eingeschränkt. Daher empfiehlt Feldschlösschen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und bietet ein Spezialangebot: Mit dem Promocode «BRAUEREIFEST26» in der App oder auf der Webseite der SBB profitieren Besucherinnen und Besucher von einer Vergünstigung von fünf Franken auf das Zugticket. Vom Bahnhof aus verkehrt die nostalgische Dampf lok kostenlos den ganzen Tag regelmässig zum Festgelände und wieder zurück.

Florian Ast sorgt für Stimmung

Zum Verweilen lädt die Festwirtschaft auf dem Schalanderplatz ein. Ebenfalls auf dem Schalanderplatz befindet sich die Schlossbühne, auf der unterschiedliche musikalische Geschmäcker angesprochen werden: Der Tambourenverein sorgt für rhythmische Trommelklänge, der Trachtenchor aus Pratteln für volkstümliche Klänge und die Band Fools Paradise für beliebte Covers zum Mitsingen. Der Hauptact ist der Schweizer Mundartsänger Florian Ast, der einen Halt im beliebten Bierschloss macht. Ausserdem spielt die Brassband Improvisante aus Basel auf dem Gelände, FC Basel Spieler geben Autogramme und auf der Dachterrasse legen DJs auf. Auch für Kinder gibt es ein abwechslungsreiches Angebot.

Feldschlösschen setzt auf ein bargeldloses Fest: An sämtlichen Verkaufsständen werden alle gängigen Kredit- und Debitkarten (inkl. PostFinance), Apple Pay sowie Twint akzeptiert. Wer mit Bargeld anreist, kann an der zentralen Auf ladestation eine Chipkarte nach Bedarf aufladen und erhält den Restbetrag beim Verlassen des Festareals zurückerstattet. (mgt)