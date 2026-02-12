Brass Band Zuzgen: der Verein wächst

Kürzlich trafen sich die Mitglieder der Brass Band Zuzgen zur Generalversammlung im Rössli in Hellikon. Nach einem leckeren Abendessen begrüsste Präsidentin Michaela Sacher die Anwesenden. Während des Abends wurden zahlreiche Ämter neu besetzt, unter anderem wurden Anja Baumann und Dominic Hohler neu in den Vorstand gewählt.

Simon Sacher, Tom Gysin, Markus und Emil Mösch wurden für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt und Georges Sacher, Peter Reinhard und Mario Hürbin für ihre langjährige Vereinsarbeit verdankt. Als neue Aktivmitglieder wurden Claudio Grünig, Priska Grünig und Andrea Hofmann aufgenommen.

2026 wird für die Brass Band Zuzgen ein ereignisreiches Jahr. Geplant sind die Mitarbeit am Klangheimli, die Teilnahme am Eidgenössischen Musikfest in Biel, ein Auftritt an der Schulschlussfeier in Zuzgen, ein Promenadenkonzert in Bad Säckingen, das traditionelle Jahreskonzert sowie der musikalische Beitrag am Jubilarenanlass und ein Adventskonzert. (mgt)