Brass Band Fricktal mit Grossformation

Die aus der MG Mumpf hervorgegangene Brass Band Fricktal feiert dieses Jahr ihr 150-Jahr-Jubiläum. Nach dem Jubiläumskonzert im Frühling, steht ein weiteres grosses Ereignis an: das Massed Band Konzert am Samstag, 13. September, in Gipf-Oberfrick.

Das Projekt «Massed Band» schafft Kontakte unter Musikern und bietet Bläsern und Schlagzeugern, die nicht in der Brass Band Fricktal mitspielen, die Gelegenheit, Werke aufzuführen, die sie in ihrem Stammverein aufgrund der Besetzung oder des Schwierigkeitsgrades nicht spielen können. Die über 30 Anmeldungen bis Ende Juni zeigen, dass das Projekt auch dieses Mal auf grosses Interesse stösst. Aufgrund einer ausgewogenen Besetzung und der Bühnengrösse mussten weitere Interessenten auf ein anderes Mal vertröstet werden.

Besonderes Erlebnis

Die Brass Band Fricktal führt das Projekt «Massed Band» bereits zum vierten Mal durch. Über 60 Musikantinnen und Musikanten werden den zweiten Teil des Konzertprogrammes gemeinsam in der Massed Band bestreiten. Dabei werden Werke interpretiert, die in einer Grossformation auch Sinn machen und ein besonderes Klangerlebnis versprechen. Es sind dies u. a. die «Olympic Fanfare» von John Williams, «Innuendo» von Queen und als Höhepunkt die «Ouverture solenelle 1812» von Tschaikowski.

Im ersten Konzertteil tritt die Brass Band Fricktal in ihrer Originalformation auf. Die Band präsentiert dabei einen ausgewogenen Programmteil mit viel unterhaltenden Elementen.

Die Formationen stehen unter der Leitung von Florentin Setz. (mgt)

Samstag, 13. September, 20 Uhr, Mehrzweckhalle, Gipf-Oberfrick, Festwirtschaft ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei: Kollekte.

www.bbfricktal.ch