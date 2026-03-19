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Brass Band Fricktal lädt zu Farbenrausch

  19.03.2026 Stein
Die Brass Band Fricktal lädt zum Konzert in Stein. Foto: zVg
Die Brass Band Fricktal lädt zum Konzert in Stein. Foto: zVg

Am Donnerstag, 2. April, verwandelt die Brass Band Fricktal den Saalbau Stein ab 20 Uhr in ein funkelndes Klangprisma. Das Publikum erwartet ein Konzertabend, der die unendliche Farbpalette der Brass Band Musik erstrahlen lässt.

Wie weisses Licht, das sich in einem Prisma bricht, ...

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