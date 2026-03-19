Brass Band Fricktal lädt zu Farbenrausch

Wie weisses Licht, das sich in einem Prisma bricht, ...

Am Donnerstag, 2. April, verwandelt die Brass Band Fricktal den Saalbau Stein ab 20 Uhr in ein funkelndes Klangprisma. Das Publikum erwartet ein Konzertabend, der die unendliche Farbpalette der Brass Band Musik erstrahlen lässt.

Am Donnerstag, 2. April, verwandelt die Brass Band Fricktal den Saalbau Stein ab 20 Uhr in ein funkelndes Klangprisma. Das Publikum erwartet ein Konzertabend, der die unendliche Farbpalette der Brass Band Musik erstrahlen lässt.

Wie weisses Licht, das sich in einem Prisma bricht, entfaltet das Konzertprogramm ein faszinierendes Spektrum an Emotionen und Stilen. Passend dazu eröffnet Alan Fernies fulminantes «Prismatic Light» den Abend mit strahlender Leuchtkraft. Von hier aus fächert sich das musikalische Kaleidoskop rasant auf: Bei John Williams' «Cowboys Ouverture» leuchten die warmen, staubigen Erdtöne des Wilden Westens auf, während Gauthier Dupertuis’ «Magdalena Bay» und Lode Violets «Sång till Norden» in kühlen, majestätischen Blaunuancen nordische Landschaften malen.

Ein besonders Highlight ist das kultige «Misirlou» (bekannt aus dem Film Pulp Fiction). In diesem feurigen Arrangement glänzen Es-Horn und Euphonium in einem rasanten Duett um die Wette. Für tiefgründige, jazzig-melancholische Schattierungen sorgt Ibrahim Maaloufs Hit «True Sorry».

Besonders wer am Eidgenössischen Musikfest in der 3. Klasse Brass Band teilnimmt, darf auf die funkelnde Interpretation des Aufgabenstücks «Cirque au Lac» von Manuel Renggli gespannt sein. Ein Abend mit klanglichem Farbenrausch voller Kontraste.

Wann: Donnerstag, 2. April, 20 Uhr, Türöffnung ab 19 Uhr. Wo: Saalbau Stein. (mgt)