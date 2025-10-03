Brass Band Fricktal feiert als Massed Band

Im Rahmen der 150-Jahr-Feier der Brass Band Fricktal fand am 13. September, in der Mehrzweckhalle in Gipf-Oberfrick, ein Konzert der BBF mit Grossformation statt.

Begeisterndes Konzert im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums

Es war ein weiteres Highlight des Jubiläumsjahrs, das Erlebnis Massed Band. Am 13. September bot die Band interessierten und ambitionierten Bläsern und Schlagzeugern aus dem ganzen Kanton, der Nordwestschweiz und dem angrenzenden süddeutschen Raum mit dem Projekt «Erlebnis Massed Band» die Möglichkeit, Klassiker aus der Brass Band und Orchesterliteratur in einer vergrösserten Besetzung aufzuführen. Die BBF bestritt den ersten Konzertteil mit einem vielseitigen Programm, das mit begeistertem Applaus belohnt wurde. Im zweiten Teil spielte dann die Grossformation mit über 60 Musikanten auf, die in der Uniform ihres jeweiligen Stammvereins auftraten. Die bunt gekleidete Band mochte auch musikalisch zu überzeugen. In nur vier Proben hatte man ein anspruchsvolles und dennoch unterhaltsames Programm einstudiert, das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie auch den Zuhörern sichtlich zu gefallen wusste. Die Teilnehmer lobten die effiziente Probenarbeit, das Klangerlebnis und natürlich das gemeinsame Musizieren.

Das Projekt, das nun seit 2002 zum vierten Mal stattfand, darf als voller Erfolg gewertet werden. (mgt)