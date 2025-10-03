Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Brass Band Fricktal feiert als Massed Band

  03.10.2025 Gipf-Oberfrick
Über 60 Musikanten traten in der Uniform ihres Stammvereins auf. Foto: zVg
Über 60 Musikanten traten in der Uniform ihres Stammvereins auf. Foto: zVg

Begeisterndes Konzert im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums

Im Rahmen der 150-Jahr-Feier der Brass Band Fricktal fand am 13. September, in der Mehrzweckhalle in Gipf-Oberfrick, ein Konzert der BBF mit Grossformation statt.

Es war ein weiteres Highlight des Jubiläumsjahrs, das ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote