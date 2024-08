Brand in Wohngebäude

Grossaufgebot der Feuerwehr in Buus

BUUS. Am Dienstagnachmittag, kurz nach 15.15 Uhr, kam es in einem Wohngebäude am Kirchweg in Buus zu einem Brandausbruch. Dabei griff das Feuer auf ein zweites Wohngebäude über.

Personen wurden beim Brand keine verletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die beiden Wohngebäude bereits in Vollbrand und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte das Feuer anschliessend löschen. Beide Wohngebäude sind nicht mehr bewohnbar. Insgesamt wurden drei Wohnungen durch das Feuer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Einsatzleitung, dem Feuer weh r-Inspektorat beider Basel, wurden beim Brand keine Personen verletzt. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar und wird durch Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft abgeklärt.

Im Bereich des Brandortes kam es zu Strassensperrungen. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet. Im Einsatz standen die Stützpunktfeuerwehren Sissach und Rheinfelden, der Feuerwehrverbund Buus/ Maisprach und der Rettungsdienst KSBL. (nfz)