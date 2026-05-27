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Brand in Frick

  27.05.2026 Frick
Ein Rebhaus in Frick fing Feuer. Foto: zVg
Ein Rebhaus in Frick fing Feuer. Foto: zVg

In der Nacht auf Dienstag kam es in Frick zu einem Feuer. Dabei geriet ein Rebhaus in Brand. Kurz nach 4 Uhr in der Früh ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, wonach am Rebweg in Frick ein Rebhaus in Vollbrand stehe. Die Feuerwehr Frick rückte umgehend aus und konnte ...

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