In einem Gebäude im Laufenburger Ortsteil Sulz brach am frühen Sonntagmorgen ein Brand aus. Betroffen war ein Einfamilienhaus an der Hofmattstrasse in Sulz. Die Brandmeldung ging kurz nach 5.30 Uhr bei der Notrufzentrale ein. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem grösseren ...