Brand in Autowerkstatt

In der Nacht auf Sonntag kam es in einer Autowerkstatt in der Baselbieter Gemeinde Maisprach zu einem Brandausbruch. Personen wurden keine verletzt. Um 22.36 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung, wonach es in einer Liegenschaft an der Klostergasse zu einem Brand gekommen sei. Durch die Feuerwehr konnte der Brandherd in der im Erdgeschoss des Einfamilienhauses integrierten Autowerkstatt lokalisiert und das Feuer rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt, eine technische Ursache steht aber im Vordergrund. (mgt)