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Brand bei der Thommen AG

  11.06.2026 Kaiseraugst
Die Feuerwehr Raurica brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Foto: zVg
Die Feuerwehr Raurica brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Foto: zVg

Starke Rauchentwicklung in Kaiseraugst

Am Dienstagabend brach bei der Recycling-Firma Thommen AG in Kaiseraugst ein Feuer aus. Der Rauch war weitherum zu sehen. Gemäss Kathrin Wettstein, Sprecherin der Kantonspolizei Aargau, handelte es sich um einen Grossbrand.

Dabei fing ...

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