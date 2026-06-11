Brand bei der Thommen AG

Am Dienstagabend brach bei der Recycling-Firma Thommen AG in Kaiseraugst ein Feuer aus. Der Rauch war weitherum zu sehen. Gemäss Kathrin Wettstein, Sprecherin der Kantonspolizei Aargau, handelte es sich um einen Grossbrand.

Starke Rauchentwicklung in Kaiseraugst

Am Dienstagabend brach bei der Recycling-Firma Thommen AG in Kaiseraugst ein Feuer aus. Der Rauch war weitherum zu sehen. Gemäss Kathrin Wettstein, Sprecherin der Kantonspolizei Aargau, handelte es sich um einen Grossbrand.

Dabei fing Schrott, der im Freien gelagert war, Feuer. Der Alarm ging bei der Polizei um kurz nach 22 Uhr ein. «Es wurde niemand verletzt und es gab keinen Sachschaden. Wir sind froh, dass nicht viel passiert ist», erklärt Guido Herklotz von der Thommen AG gegenüber der NFZ.

Die Brandursache steht noch nicht fest: «Erste Abklärungen der Brand-Ermittlung deuten darauf hin, dass ein Akku, der nicht entfernt worden ist, für das Feuer verantwortlich sein könnte», so Kathrin Wettstein. Die Feuerwehr Raurica stand im Einsatz und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Einsatz dauerte bis gegen 2 Uhr in der Nacht. (vzu)